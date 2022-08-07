زفيزف: “الكاف شرعت في اعادة هيكلة سلك التحكيم بعد طرحنا للمشكل”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس الفاف جهيد زفيزف، بأن طرحه لمشكلة التحكيم في افريقيا، على رئيس الكاف باتريس موتسيبي، لقيت صدى وتفاعل.
وصرح زفيزف، لتلفزيون “النهار”: “صرحت أمام رئيس الكاف، بمسكلة التحكيم في افريقيا، كما صرحها هو شخصيا”.
كما أضاف رئيس الفاف: “مباشرة بعد ما دار بيننا في هذا الخصوص، تم اتخاذ قرارت، وتجسيدها في الميدان”.
وتابع جهيد زفيزف: “القرارت تمثلت في اعادة هيكلت سلك التحكيم، والتي تم الشروع فيها، بالإضافة لعدة نقاط أخرى”.
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