زفيزف: “المنتخب المحلي حقق الهدف الأول المسطر له في هذا الشان”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، بأن المنتخب الوطني للمحليين بلغ هدفه الأول في منافسة الشان.
وصرح زفيزف، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “الهدف الاول تحقق بتأهل المنتخب المحلي للدور الثاني من الشان”.
كما أضاف: “نتمنى أن نبلغ الهدف النهائي المسطر للمنتخب المحلي في هذا الشان، والذي يأمل فيه الناخب الوطني الذهاب إلى أبعد حد”.
وتابع جهيد زفيزف: “الناخب الوطني مجيد بوقرة يرفض فرض الضغط على لاعبيه، ويفضل مواصلة التقدم مرحلة بمرحلة”.
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