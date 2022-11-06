زفيزف: “المنتخب الوطني الأول مستعد للعب في كل أرجاء الوطن”

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جاهزية المنتخب الوطني لخوض مبارياته المقبلة عبر كل التراب الوطني.

وصرح زفيزف، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “المنتخب الوطني الأول مستعد للعب في كل أرجاء الوطن”.

كما اشترط رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم: “يجب أن تكون كل المنشآت في مستوى المعايير الدولية المعمول بها”.

وجاءت هذه التصريحات من جهيد زفيزف، خلال الزيارة التفقدية التي رافق فيها الأمين العام للكاف، إلى ملعب “19 ماي” بعنابة.