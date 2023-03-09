زفيزف: “المنتخب الوطني الأول يستعد لمباشرة مرحلة جديدة”

أبرز رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف. أهمية الاتفاقية التي تم الامضاء عليها مع شركة سوناطراك، على المنتخب الوطني الأول.

وصرح زفيزف، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”: “المنتخب الوطني الأول سيفتخر حقا بحمل شعار شركة سوناطراك”.

كما أضاف رئيس الفاف: “المنتخب الوطني الأول يستعد لمباشرة مرحلة جديدة، ويتأهب لتحقيق نجاحات جديدة”.

وتابع جهيد زفيزف: “الفاف تعتبر بأن اتفاقيتها مع شركة سوناطراك، جاءت في الوقت المناسب، لتحقيق قفزة نوعية للحفاظ على قيم كرة القدم الوطنية”.