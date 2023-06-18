زفيزف: “المنتخب في طور التجديد ونسعى للحفاظ على نفس الوتيرة”

أكد رئيس الفاف جهيد زفيزف رضاه التام لما قدّمه الناخب الوطني جمال بلماضي رفقة لاعبيه في مباراة أوغندا.

وقال جهيد زفيزف في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة “التأهل حسم في الجولة الرابعة و نتواجد في ريادة الترتيب، والفريق في طور التجديد، الناحية التكتيكية كان جيدا، أمور جميلة تحدث”.

كما أضاف رئيس الفاف “نتمنى البقاء على نفس النسق التصاعدي، و على نفس الوتيرة، الحمد لله

وأردف زفيزف ” حاليا سنلعب مباريات ودية من أجل اللحاق بمواعيد كأس افريقيا، في سبتمبر مقابلتين، وأكتوبر مقابلتين، ونوفمبر سنلعب مقابلات رسمية و تأهيلية إلى كأس العالم”.

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