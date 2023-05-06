زفيزف بسكري وجلول يهنئون لاعبي الخضر بعد التأهل لربع نهائي “الكان”

قام رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” جهيد زفيزف، رفقة المدير الفني الوطني مصطفى بسكري، ونائبه زهير جلول، بزيارة للاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة.

بعد حسم التأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، والتي تحتضن فعاليالتها الجزائر، في وصافة المجموعة الأولى، وخلف المتصدر السنغال.

و ليرفع أشبال الناخب أرزقي رمان رصيدهم لأربع نقاط، من فوز ضد الصومال بثنائية نظيفة، وخسارة بثلاثية ضد السنغال، وتعادل بهدفلا لمثله ضد الكونغو.

وحسب بيان الصفحة الرسمية للفاف، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، أمس الجمعة، عقب نهاية المواجهة ضد الكونغو، فقد زار رئيس الفاف جهيد زفيزف لاعبي الخضر.

ورافق زفيزف في زيارته، المدير الفني الوطني مصطفى بسكري، ونائبه جلول زهير، وكذلك أعضاء المكتب الفدرالي، وتمنوا لهم التوفيق في المواعيد القادمة.