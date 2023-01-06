زفيزف: “بلماضي أمضى على عقده الجديد مع الفاف”

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، اليوم الجمعة، عن تجديد الناخب الوطني جمال بلماضي عقده مع الفاف.

وصرح زفيزف، للإذاعة الوطنية: “بلماضي أمضى رفقة طاقمه الفني على عقده الجديد مع المنتخب الوطني”.

كما أضاف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم: “بلماضي باقٍ مع المنتخب الوطني لأربع سنوات أخرى، إلى غاية 2026”.

وجاءت هذه التصريحات من رئيس الفاف جهيد وفيزف، ردا عن الشائعات التي تحدثت عن عدم تجديد بلماضي لعقده مع الخضر.