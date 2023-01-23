زفيزف :”بوقرة وأشباله مستعدون للدور المقبل رغم اشتداد المنافسة”

أبدى رئيس الفاف جهيد زفيزف ثقته الكبيرة في تجاوز المنتخب الوطني للمحليين التحديات المقبلة في الشان بسهولة.

كما أكّد جهيد زفيزف في تصريح له لـ “النهار” أن ثقته كبيرة في الناخب الوطني الوطني مجيد بوقرة لتحقيق أهدافه “الفريق دخل غمار المنافسة وبداية ربع النهائي، المسابقة ستشتد حتما. و سنواجه فرق مرشحة “.

كما أضاف “تشكيلة بوقرة عامين و هي تنشط في التدريبات. كل شهر بوقرة ولاعبيه يقومون بالتربص، لهذا استطيع القول أنه حضر واستعد من كل الجوانب”.

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