زفيزف: “جد راضون على تقييم مدى جاهزيتنا لاحتضان الشان”

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، رضاه التام، عن تقييم بعثة الكاف، للتحضيرات المنجزة تحسبا لمنافسة الشان.

وصرح زفيزف، من قسنطينة: “جد راضون على هذا التقييم من كل النواحي سواءً الخاصة بالملاعب، أو الهياكل التي ستأوي ضيوفنا من المنتخبات المشاركة في الشان”.

كما أضاف رئيس الفاف: “وقفنا على الروتوشات الأخيرة، من أجل أن نشجع ونصحح بعض الأمور الشكلية تحسبا لانطلاق بطولة الشان”.

يذكر أنّ رئيس الفاف جهيد زفيزف، رافق الأمين العام للكاف، والوفد المرافق له، في زيارتهم لكل الملاعب المعنية باحتضان “الشان”.