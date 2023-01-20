زفيزف: “سندافع بقوة عن ملف ترشحنا لاحتضان “كان 2025″”

أكد رئيس الفاف، جهيد زفيزف، عزمه على الدفاع عن ملف ترشح الجزائر لاحتضان “كان 2025” بقوة لدى الكاف.

وصرح زفيزف، للإذاعة الوطنية: “الجزائر وضعت ملف قوي وجدي، لاحتضان طان 2025، يمس 63 نقطة، بمشاركة 15 قطاع”.

كما أضاف: “نحن متأكدين بأن ملف ترشحنا سيكون من أفضل الملفات، وسندافع عنه بقوة في المجلس التنفيذي للكاف”.

وتابع جهيد زفيزف: “أنا متيقن بأن مسؤولي الفيفا، والكاف، على قناعة تامة بأن الجزائر قطب رياضي جد هام وفريد من نوعه”.