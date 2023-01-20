زفيزف: “سندافع بقوة عن ملف ترشحنا لاحتضان “كان 2025″”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس الفاف، جهيد زفيزف، عزمه على الدفاع عن ملف ترشح الجزائر لاحتضان “كان 2025” بقوة لدى الكاف.
وصرح زفيزف، للإذاعة الوطنية: “الجزائر وضعت ملف قوي وجدي، لاحتضان طان 2025، يمس 63 نقطة، بمشاركة 15 قطاع”.
كما أضاف: “نحن متأكدين بأن ملف ترشحنا سيكون من أفضل الملفات، وسندافع عنه بقوة في المجلس التنفيذي للكاف”.
وتابع جهيد زفيزف: “أنا متيقن بأن مسؤولي الفيفا، والكاف، على قناعة تامة بأن الجزائر قطب رياضي جد هام وفريد من نوعه”.
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