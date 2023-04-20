زفيزف: “سنعمل على تدارك تأخرنا في الاعتماد على تكنولوجيا التحكيم”

إعترف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، بالتأخر الذي يشهده التحكيم الجزائري، مبديا عزمه على تدارك ذلك.

وصرح جهيد زفيزف، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “الأخطاء التحكيمية موجودة في ملاعبنا، ولتفاديها علينا الاستعانة بالتكنولوجيا”.

كما أضاف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم: “الفيفا اعتمدت التكنولوجيا الجديدة في التحكيم منذ حوالي 10 سنوات”.

وتابع جهيد زفيزف: “نحن للأسف لا زلنا متأخرين في هذا المجال، وسنعمل على تدارك تأخرنا”.