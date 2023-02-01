قناة النهار “زفيزف عن تنظيم كان 2025: “الملف راح يكون عندو كلامو بقلم قناة النهار نشر في 01 فيفري 2023 - 13:20 شارك غرِّد أرسل 88 0 “زفيزف عن تنظيم كان 2025: “الملف راح يكون عندو كلامو إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lbsO8 اقرأ أيضا أجواء ربيعية ومشمسة على أغلب ولايات الوطن قناة النهار 15 جانفي رئيس الجمهورية: سنة 2022 عرفت إنتصارا كبيرا للدبلوماسية الجزائرية قناة النهار 19 جانفي الرئيس تبون للولاة.إخترناكم لنزاهتكم وما تحقق العام الماضي وجب أن يتجدد قناة النهار 19 جانفي حسين آشيو: في مباريات المستوى العالي لا نشاهد كرات ضائعة وطائشة مثلما نشاهدها في الشان قناة النهار 14 جانفي شاهد..بوقرة يحقق حلم طفل من ذوي الهمم بالدخول للملعب بعدما فشل في الدخول في المباراة الإفتتاحية قناة النهار 18 جانفي زين عامر: التهجم على حفيد نيلسون مانديلا هو هجوم على جنوب إفريقيا ونتمنى من الكاف تسليط العقوبات قناة النهار 14 جانفي وزير التربية : "من حقك تطلع على التحقيق وتشوف قانونية التحقيق و تشوف القرارات" قناة النهار 12 جانفي والي البليدة وأسلاك الأمنية في زيارة إلى الطفل محمد بمستشفى حسيبة بن بوعلي قناة النهار 29 جانفي "الوزير الأول :"واصلوا التجند التام وإلتزام أقصى درجات اليقظة لدرء كافة محاولات الغش والتهريب قناة النهار 26 جانفي بوقرة: المهم في بعض المباريات هو تحقيق الفوز حتى وإن لم نلعب جيدا قناة النهار 13 جانفي