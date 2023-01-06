زفيزف :” عوار قدّم ضمانات للانضمام إلى الخضر وغويري ليس بعد”

كشف رئيس الفاف جهيد زفيزف عن حسم ملف اللاعب الفرانكو جزائري حسام عوار بشكل مبدئي بعد التوصل إلى اتفاق معه.

وقال جهيد زفيزف في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الجمعة :”التعامل مع قضية عوار، انتهينا معها بشكل مبدئي، أعطى موافقته، ونقترب من غلقه نهائيا”.

كما أضاف زفيزف “نريد التعامل مع الملفات في سرية تامة، لا نواجه آي عوائق مع شعيبي، أما عن غويري نحن في محادثات معه و لكن لا شيء رسمي حتى الآن بشأنه”.

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