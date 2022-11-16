زفيزف: “عودة منافسة كأس الجمهورية أمر إيجابي للكرة المحلية”  

اعتبر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، بأن عودة منافسة كأس الجمهورية، أمر جد ايجابي لكرة القدم المحلية.

وصرح زفيزف، لـ(و.أ.ج): “بعد توقف لثلاث سنوات، تعود الأنشطة الرياضية تدريجيا، وهذا أمر ايجابي لكرة القدم المحلية”.

كما أضاف: “قرعة الدورين الـ32، والـ16، لكأس الجمهورية أسفرت عن مقابلات شيقة، والجمهور متعطش لمثل هذه المواعيد”.

وجاءت تصريحات رئيس الفاف، جهيد زفيزف، أمس الثلاثاء، على هامس حضوره سحب قرعة كأس الجمهورية.