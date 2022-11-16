زفيزف: “عودة منافسة كأس الجمهورية أمر إيجابي للكرة المحلية”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، بأن عودة منافسة كأس الجمهورية، أمر جد ايجابي لكرة القدم المحلية.
وصرح زفيزف، لـ(و.أ.ج): “بعد توقف لثلاث سنوات، تعود الأنشطة الرياضية تدريجيا، وهذا أمر ايجابي لكرة القدم المحلية”.
كما أضاف: “قرعة الدورين الـ32، والـ16، لكأس الجمهورية أسفرت عن مقابلات شيقة، والجمهور متعطش لمثل هذه المواعيد”.
وجاءت تصريحات رئيس الفاف، جهيد زفيزف، أمس الثلاثاء، على هامس حضوره سحب قرعة كأس الجمهورية.
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