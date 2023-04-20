زفيزف: “”كان” الجزائر لأقل من 17 عاما ستكون من أفضل الدورات”

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، ثقته في ضمان نجاح بطولة أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما المقررة بالجزائر.

وصرح زفيزف، لتلفزيون “النهار”: “المكتب الفيدرالي وضع ثقته في لجنة مختصة تملك ورقة طريق منهجية لضمان أفضل دورة لبطولة أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما”.

كما أضاف رئيس الفاف جهيد زفيزف: “هذه الطبعة من بطولة أمم إفريقيا لأقل من 17، ستكون من أفضل الدورات، مثل البطولات التي احتضنتها الجزائر سابقا على غرار كأس العرب، الشان وغيرها”.

يذكر أن الجزائر تحتضن بطولة أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما، والمقررة اجراؤها في الفترة ما بين 29 أفريل إلى 19 ماي 2023.