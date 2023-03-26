زفيزف: “لأول مرة يوجد أكثر من 60% لاعبين شبان في المنتخب”

دافع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، عن المنتخب الوطني، من الانتقادات التي لاحقت اللاعبين، بعد الفوز الصعب، المحقق الخميس الماضي على منتخب النيجر، في تصفيات “كان” 2023.

وأكد رئيس “الفاف” على هامش، حضوره أشغال الجمعية العامة للجنة الأولمبية، سهرة أمس السبت، بأن المنتخب الوطني، يتواجد حاليا في مرحلة إعادة بناء، وبتشكيلة شابة.

كما أوضح زفيزف، بأنه وبالرغم من أن في إفريقيا لم يعد هناك منتخب ضعيف وآخر قوي، إلا أن الخضر، يتصدرون مجموعتهم في التصفيات، بـ 3 انتصارات في 3 لقاءات،

ليواصل بعدها الحديث عن سياسة “التشبيب” التي يخطط لها رفقة الناخب الوطني، جمال بلماضي، وقال: “في التربص الحالي يوجد حوالي 40% لاعبين جدد…هناك 7 لاعبين جدد، ولأول مرة في المنتخب الوطني نملك في التربص الحالي أكثر من 60% شبان وهو أهم شيء”