زفيزف: “لفتنا انتباه الجمعية العامة لخرق القانون الأساسي للكاف”

أوضح رئيس الفاف، جهيد زفيزف، الهدف من التدخل الذي قام به خلال مشاركته في الاجتماع الأخير لأشغال الجمعية العامة للكاف.

وصرح زفيزف، لتلفزيون “النهار”: “لفتنا انتباه الجمعية العامة للكاف، للخرق الذي سجلناه في بند من بنود القانون الأساسي للكاف، والفيفا”.

كما أضاف رئيس الفاف: “تدخلنا كان موضوعيا، وفي محله، وتم التحضير له ودراسته مسبقا”.

وأردف: “درست ملف الكاف الذي وصلني، وحددت الخروقات التي لاحظتها، والتي لفت إليها انتباه الجمعية العامة للكاف”.

وتابع جهيد زفيزف: “سبق وأن أكدت بأن الدبلوماسية الرياضية ليست نظرية، بل هي عمل تقاربي، يتطلب الحنكة والتجربة لايصال الأفكار”.