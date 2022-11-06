زفيزف: “لمسنا رضى كبير لدى  مسؤولي “الكاف” عن تحضيراتنا لـ”الشان””

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، رضى مسؤولي الكاف، عن مدى جاهزية الجزائر تحسبا لاحتضانها منافسة “الشان”.

وصرح زفيزف لتلفزيون “النهار”: “هذه آخر زيارة تفقدية يقوم بها المكتب التنفيذي للكاف والمعنيين بهذه الدور للوقوف على جاهزيتنا لاحتضان الشان”.

كما أضاف: “هذه الزيارة التقييمية مست ولايتي الجزائر، ووهران، وستليها كل من ولاية عنابة، وقسنطينة”.

وتابع جهيد زفيزف: “مسؤولي الكاف، أبدو رضاهم التام على ما تم انجازه من منشآت، سواء الرياضية أو مراكز الإيواء”.