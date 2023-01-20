زفيزف: “لم نتحدث بعد مع بوقرة حول مستقبله على رأس المنتخب المحلي”
بقلم كريم تيغرمت
كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، عدم تطرقه بعد مع مجيد بوقرة، حول مستقبله مع المنتخب الوطني للمحليين.
وصرح زفيزف، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “لم أتحدث بعد مع بوقرة عن مستقبله كونه مركزّ حاليا على بطولة الشان”.
كما أضاف: “علاقتي مع مجيد بوقرة أكبر من علاقة رئيس فيديرالية، مع ناخب وطني، كون بوقرة إبن المنتخب”.
وتابع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف: “لدينا مشاريع مستقبيلة مع مجيد بوقرة”.
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