زفيزف “ما حدث و ما يحدث في الشان معجزة بالنسبة لإفريقيا”

أكد رئيس الفيفا جهيد زفيزف انبهار الجميع بما يحدث في فعاليات الشان من امور ايجابية متعددّة خاصة وما فعله الأنصار.

وقال زفيزف في تصريح له لـ “النهار” اليوم الأحد “”أقنعنا الكاف في الميدان، خضعنا إلى 5 أو 6 عمليات تفتيش برئاسة رئيس الكاف، و الخبراء والأمين العام، منذ جويلية والأمر كان ايجابيا عل طول الخط”.

كما أضاف زفيزف “ما حدث و ما يحدث معجزة بالنسبة لإفريقيا، كما أكد لي المسؤولين اللذين حضروا اللقاءات معنا”.

كما ختم رئيس الفاف “إعجاب انفانتينو و البقية لم يبهرني بحكم أننا تعودنا على ذلك، مثلا في المدرجات وجدنا عدد من الأمور الايجابية منها حضور الأنصار”.

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