زفيزف: “ما قام به بوقرة وأشباله ليس مفاجأة بالنسبة لي”

أثنى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، على مردود المنتخب المحلي لحد الآن في منافسة الشان.

وصرح زفيزف، في هذا الخصوص، لتفلزيون “النهار”: “بوقرة قام بعمل كبير، ونشكره على ما حققه لحد الآن”.

كما أضاف رئيس الفاف: “أنا على تواصل دائم مع بوقرة، وحضّر نفسه لجميع الاحتمالات، ونأمل الخير إنّ شاء الله”.

وتابع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف: “بكل صراحة ما قدمه المنتخب المحلي لحد الآن ليس مفاجأة بالنسبة لي”.