زفيزف: “مكانة ماجر كبيرة ويستحق منا كل الاعتراف”

أبدى رئيس الفاف جهيد زفيزف، أسفه الشديد للحادثة التي تعرض لها أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر بملعب “نيلسون مانديلا”.

وصرح زفيزف، للإذاعة الوطنية: “أولا رابح ماجر لاعب كبير في افريقيا والعالم، ويملك مكانة كبيرة محليا ودوليا”.

كما أضاف: “كنت أول المستنكرين لما حدث مع ماجر في ملعب براقي، راسلته بعد هذه الحادثة وأبديت تضامني معه”.

وأردف رئيس الفاف: “ماجر حضر الشان بدعوة من الكاف رفقة أساطير إفريقيا، وكل من قدم الإضافة لكرة القدم الجزائرية يستحق منا الاعتراف والتقدير، ونحن دائما في حاجة لهم”.

وتابع جهيد زفيزف: “ما حدث مع ماجر، عيب بالنسبة لنا، وشعرنا بأننا نحن من تمت إهانتنا، وأتمنى تفادي مثل هذه الاحداث مستقبلا”.