زفيزف: “مواجهة النيجر مباراة عادية بالنسبة لنا”

وصف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، المواجهة التي ستجمع منتخبنا الوطني، بنظيره من النيجر، ضمن تصفيات “الكان” بالعادية.

وصرح زفيزف، اليوم الأحد، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “مواجهة منتخب النيجر، هي مباراة عادية بالنسبة لمنتخبنا”.

كما اوضح رئيس “الفاف”: “هذه المباراة تأتي على غرار باقي المباريات التي تندرج ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023”.

وتابع جهيد زفيزف: “في المباريات الثلاثة التي خضناها إلى حد الآن ضمن تصفيات “الكان”، حققنا ثلاث انتصارات”.

يذكر أن المنتخب الوطني، يواجه غدا الإثنين، منتخب النيجر، بملعب “رادس” بتونس، لحساب لقاء العودة من تصفيات أمم إفريقيا 2023.