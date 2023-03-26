إعــــلانات
الرياضة

زفيزف: “نطمح لتكوين منتخب تنافسي على المدى القريب والمتوسط”

بقلم كريم تيغرمت
زفيزف: “نطمح لتكوين منتخب تنافسي على المدى القريب والمتوسط”
  • 160
  • 0

كشف رئيس “الفاف” جهيد زفيزف، الأهداف التي يطمح لبلوغها رفقة جمال بلماضي، مع المنتخب الوطني على المستوى القريب والمتوسط.

وصرح زفيزف، اليوم الأحد، لتلفزيون “النهار”: “نحن حاليا في مرحلة ادماج عدة لاعبين جدد في صفوف المنتخب الأول”.

كما أضاف رئيس “الفاف”: “هذه العملية تندرج في إطار مشروع متكامل بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والناخب الوطني”.

وتابع جهيد زفيزف: “المشروع الذي نعمل على تجسيده، هدفه تكوين فريق تنافسي على المدى القريب والمتوسط”.

رابط دائم : https://nhar.tv/WYqA1
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر