زفيزف: “نطمح لتكوين منتخب تنافسي على المدى القريب والمتوسط”

كشف رئيس “الفاف” جهيد زفيزف، الأهداف التي يطمح لبلوغها رفقة جمال بلماضي، مع المنتخب الوطني على المستوى القريب والمتوسط.

وصرح زفيزف، اليوم الأحد، لتلفزيون “النهار”: “نحن حاليا في مرحلة ادماج عدة لاعبين جدد في صفوف المنتخب الأول”.

كما أضاف رئيس “الفاف”: “هذه العملية تندرج في إطار مشروع متكامل بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والناخب الوطني”.

وتابع جهيد زفيزف: “المشروع الذي نعمل على تجسيده، هدفه تكوين فريق تنافسي على المدى القريب والمتوسط”.