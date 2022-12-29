زفيزف: “نعلن رسميا جاهزيتنا التامة لانطلاق منافسة “الشان””

أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، جهيد زفيزف، جاهزية الجزائر التامة من كل الجوانب لانطلاق منافسة “شان” الجزائر 2022.

وصرح جهيد زفيزف، اليوم الخميس، خلال حفل الكشف عن تميمة “الشان”: “نعلن رسميا جاهزيتنا التامة لانطلاق منافسة “الشان””.

كما أضاف رئيس الفاف: “كل الأمور مضبوطة من جميع النواحي، للانطلاق الرسمي لهذه البطولة الإفريقية للمحليين”.

يذكر أن بطولة أمم إفريقيا للمحليين “الشان”، مقررة في الجزائر في الفترة ما بين 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023.