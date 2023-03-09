زفيزف: “ننتظر رد “الكاف” للفصل في قيمة مكافأة “الشان” للمنتخب المحلي”

تحدث رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، اليوم الخميس، عن منحة “الشان”، الخاصة بالمنتخب الوطني للمحليين.

وصرح زفيزف في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “المنتخب المحلي حظي بدعم ومرافقة الفاف منذ انتخابنا على رأس الاتحاد، بشهادة الناخب الوطني”.

كما أضاف: “فيما تعلق بالمكافآت، تم مناقشة هذا الملف في الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، إلا أنه لم يتم الفصل فيه بعد”.

وتابع جهيد زفيزف: “ننتظر رد الاتحاد الافريقي لكرة القدم، لمعرفة قيمة الجائزة المخصصة للمنتخب صاحب المركز الثاني، لنحدد قيمة المنحة”.