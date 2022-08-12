زفيزف: “هذا ما تحدثت بخصوصه مع ايتو”

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، الحوار الذي جمعه برئيس الاتحاد الكاميروني سامويل ايتو، عقب أشغال الجمعية العامة لكاف.

وصرح زفيزف، لتلفزيون “النهار”: “بعد التدخل الذي قمت به خلال أشغال الجمعية العامة للكاف، تحدث معي كل رؤساء الاتحادات”

كما أضاف: “الجميع هنأني على ما قلته، بما فيهم سامويل ايتو، الذي قال لي تهانينا لك، أمنحك دعمي ودعم كل الكاميرون”

وأكد جهيد زفيزف: “الحوار بيننا لم يتجاوز بضع ثواني، ولم نتظرق أبدا لموضوع المباراة الفاصلة، لأن حديثنا كان في اطار محدد”.