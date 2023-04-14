زفيزف وأعضاء مكتبه الفيدرالي يبدون تضامنهم مع محمد معوش

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عن تعرض اللاعب الأسبق لجبهة التحرير، وعضو المكتب الفيدرالي محمد معوش، لوعكة صحية.

وأكد الفاف، عبر موقعها الرسمي، عن التضامن الكامل لرئيسها جهيد زفيزف، وأعضاء مكتبه الفيدرالي، مع معوش، في محنته هذه.

كما أوضح الاتحاد الجزائري للعبة، بأن معوش، تعرض لكسر على مستوى الفخذ، بعد سقوطه خلال مشاركته في الاحتفال بالذكرى الـ65 تأسيس منتخب جبهة التحرير.

يذكر أن محمد معوش، يعد رئيس مؤسسة منتخب جبهة التحرير الوطني، وعضو المكتب الفيدرالي.