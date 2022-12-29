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الرياضة

زفيزف: “وفرنا كل الإمكانيات اللازمة لمنتخبنا المحلي في تحضيراتهم لـ”الشان””

بقلم كريم تيغرمت
زفيزف: “وفرنا كل الإمكانيات اللازمة لمنتخبنا المحلي في تحضيراتهم لـ”الشان””
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أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، اليوم الأربعاء، توفير هيئته كل الامكانيات اللازمة للمنتخب المحلي خلال تحضيراتهم لـ”الشان”.

وصرح زفيزف، في حفل الكشف عن تميمة “الشان”: “منحنا كل الامكانيات لمنتخبنا المحلي من أجل التحضير لهذه المنافسة”.

كما أضاف رئيس الفاف: “وفرنا كل الامكانيات لمنتخبنا المحلي بدليل خوضهم تسعة مباريات تحضيرية دولية منذ شهر سبتمبر بمختلف الملاعب”.

وتابع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف: “المنتخب الوطني للمحليين، سيخوض مباراته التحضيرية العاشرة يوم 7 جانفي”.

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