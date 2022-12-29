زفيزف: “وفرنا كل الإمكانيات اللازمة لمنتخبنا المحلي في تحضيراتهم لـ”الشان””

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، اليوم الأربعاء، توفير هيئته كل الامكانيات اللازمة للمنتخب المحلي خلال تحضيراتهم لـ”الشان”.

وصرح زفيزف، في حفل الكشف عن تميمة “الشان”: “منحنا كل الامكانيات لمنتخبنا المحلي من أجل التحضير لهذه المنافسة”.

كما أضاف رئيس الفاف: “وفرنا كل الامكانيات لمنتخبنا المحلي بدليل خوضهم تسعة مباريات تحضيرية دولية منذ شهر سبتمبر بمختلف الملاعب”.

وتابع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف: “المنتخب الوطني للمحليين، سيخوض مباراته التحضيرية العاشرة يوم 7 جانفي”.