زفيزف وقريشي يكشفان برنامج الفئات الشبانية خلال اجتماع المكتب الفيدرالي   

وضعت المديرية الفنية برئاسة توفيق قريشي بـ “النيابة” إلى جانب رئيس “الفاف” جهيد زفيزف البرنامج الخاص بالفئات الشبانية ومواعيد التكوين.

وقالت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الجمعة، آن البرنامج حدّد، اليوم بعد اجتماع قريشي و زفيزف و الأمين العام دبيشي.

كما أكّدت “الفاف” أن برنامج المنتخب الوطني لاقل من 17 سنة الذي يقوده المدرب ارزقي رمان، سيتضمن 8 مباريات وتنشيط منافستين دوليتين.

وستكون الفرصة مواتية لاختيار فئة 2004 و 2007 وحتى اللاعبين المولودين في 2008. تحسبا للبطولة الإفريقية. مع إعداد وثيقة تضم 365 صفحة تحتوي على برنامج التدريب.

كما ستشرف الجزائر على احتضان تكوين المدربين لفئتي CAF C و CAF B .

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