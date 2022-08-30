بالصور.. زفيزف يترأس إجتماعا لأعضاء المكتب الفيديرالي بوهران

ترأس رئيس الفاف جهيد زفيزف إجتماعا شهريا للمكتب الفيديرالي الذي انعقد، أمس الثلاثاء، بفندق “فور بوينت” بمدينة وهران.

وقال الموقع الرسمي لـ “الفاف” اليوم الأربعاء، أن الجلسة عرفت حضور جميع أعضاء المكتب الفيدرالي باستثناء عز الدين اعراب بداعي المرض.

وتواجد المسؤول الأول حسبالفاف عن الرابطة عبد الكريم مدوار والأمين العام دبيشي، إلى جانب المدير الفني بـ “النيابة” توفيق قريشي.

كما حضر كل من حيمودي ومدجيبة عن سلك التحكيم. إلى جانب رئيس رابطة الهواة علي مالك.

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