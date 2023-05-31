زفيزف يترأس اجتماع المكتب الفيدرالي ويطلع على حصيلة الرابطات الجهوية

ترأس رئيس اللاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، اليوم الأربعاء، اجتماع المكتب الفيدرالي، بالمركز الفني لسيدي موسى.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، جرى هذا الاجتماع الذي يسبق موعد الجمعية العامة العادية للفاف، بحضور رؤساء مختلف الرابطات الوطنية والجهوية.

واستغل رئيس الفاف هذه الفرصة، للاطلاع على حصيلة الموسم الجاري لمختلف الرابطات، من خلال استماعه للعرض المقدم من الحاضرين.

وفي الختام عبر جهيد زيفزف عن شكره لكل رؤساء الرابطات على المجهودات المبذولة لضمان السير الحسن للمنافسة، قبل أن يطمأنهم من خلال تأكيده عزم الدولة على تقديم اعانات مالية في إطار تطوير كرة القدم للهواة.