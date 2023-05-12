زفيزف يترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ”الكاف”

سيكون رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، ضمن المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكشفت “الكاف”، عن قائمة المترشحين للانتخابات المقبلة لمكتبها التنفيذي، والتي ضمت اسم جهيد زفيزف.

كما أوضحت “الكاف”، بأن انتخبات المكتب التنفيذي، من المقرر اجراؤها خلال الدورة الـ45 لجمعيتها العامة العادية، المقررة يوم 13 جويلية بالبنين.

وسيدخل رئيس الفاف، جهيد زفيزف غمار هذه الانتخابات، في قائمة تضم 11 مترحشا حسب ما كشفه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.