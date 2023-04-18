زفيزف يتقدم بالتعازي لإيتو ورئيس الإتحادية السنغالية

قدم رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، اليوم الثلاثاء، التعازي لرئيسي الإتحاديتين السنغالية والكاميرونية لكرة القدم.

وجاء في بيان الفاف عبر موقعها الرسمي:”يتقدم جهيد زفيزف رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم بإسمه وبإسم المكتب الفيدرالي بالتعازي لنظيره رئيس الإتحادية السنغالية أوغوستان سنغور في وفاة والدته”.

وأضاف بيان الفاف:”كما نعزي رئيس الإتحادية الكاميرونية سامويل إيتو، وعائلته ومحبيه في وفاة والده”.

وأكدت الفاف في ختام بيانها، على تضامنها ودعمها لنظيريتها الإتحاديتين الكاميرونية والسنغالية.