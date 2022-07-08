زفيزف يتلقى تهاني ودعم الأندية المحترفة

تلقى جهيد زفيزف، تهاني مختلف الأندية الوطنية المحترفة، نظير فوزه برئاسة للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”.

وكانت إدارة نادي مولودية الجزائر، هي السباقة لتهنئة زفيزف، مباشرة عقب فوز بالانتخابات، بنشرها رسالة تهنئة عبر الصفحة الرسمية للفريق.

كما أبدت العديد من الأندية الأخرى تمنياتها بالتوفيق للرئيس الجديد للفاف، برسائل دعم، على غرار شبيبة القبائل، شباب بلوزداد وباقي الأندية.

يذكر أن جهيد زفيزف، فاز أمس الخميس، برئاسة الفاف، بعد حصوله على غالبية أصوات الجمعية العامة الانتخابية.