زفيزف يرد على امكانية برمجة مباراة ودية أمام منتخب فرنسا

استبعد رئيس الفاف جهيد زفيزف تنشيط مباراة ودية بين المنتخب الوطني الجزائري و نظيره الفرنسي في الوقت الراهن.

وقال جهيد زفيزف لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة “أستبعد إجراء مباراة ودية ببن فرنسا و الجزائر في الوقت الراهن لعديد الأسباب”.

كما أكّد إمكانية برمجة عدد من المباريات الودية استعدادا للتحديات المقبلة، التي تنتظر المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا المقبلة.

وأضاف رئيس الفاف عن اقصاء المنتخب الوطني من تصفيات مونديال قطر في وقت سابق. “لا أريد التعليق عن الإقصاء من المونديال لأني لم أكن مسؤولا أنذاك”.

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