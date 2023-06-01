زفيزف يرد على فضيحة إقصاء المنتخب الوطني النسوي

دافع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف عن نفسه وعن الأمين العام منير دبيشي بعد فضيحة إقصاء المنتخب الوطني النسوي.

وقال جهيد زفيزف في تصريح لـ “النهار” اليوم الخميس “هذا الأمر لا يعنيني، لما أتيت إلى الاتحادية وجدت الآمر قد حسم، و الاتحادية آنذاك لم تسجل الاستمارة، و بالتالي هذا الأمر لا يعنني”.

كما أضاف زفيزف “أول قرار قمت به قبل بتنصيب المديرية الفنية، نصبت المسؤولين عن الجانب النسوي، واستدعيت أكبر مختص في أوروبا، كما أن إتهامات الأمين العام دبيشي كلام ليس له أساس من الصحة”ّ

إلى جانب ذلك، كشف زفيزف عن أسباب تأجيل الجمعية العامة “تم تأجيل الجمعية العامة لأن الأعضاء أغلب أبنائهم معنيين بالامتحانات الدراسية لنهاية السنة، ارتأينا التأجل إلى 26 من الشهر الجاري”.

قال رئيس الفاف عن إنجاز إتحاد العاصمة لأقل من 19 سنة “اتحاد العاصمة يعمل في المستوى القاعدي، الأشبال تحصلوا على البطولة وكأس الجمهورية والأكابر يحضرون للموعد القاري”.

كما ختم “أمر جيّد و هذا ما نصبو إليه في برنامجنا على مستوى الفاف”.

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