زفيزف يرفع معنويات لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما

حرص رئيس “الفاف” جهيد زفيزف، على رفع معنويات لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، عقب هزيمتهم بثلاثية أمام السنغال.

وكشفت الموقع الرسمي للفاف، عن اجتماع زفيزف، أمس الثلاثاء، بلاعبي المنتخب الوطني، في غرف تغيير الملابس، عقب هزيمتهم أمام السنغال.

كما ألقى رئيس الفاف، خطاب على أناتوف، ورفقاء ، بحضور الطاقم الفني للمنتخب، رفع من خلاله معنويات الجميع تحسبا لباقي مشوارهم في “كان” الجزائر لأقل من 17 عاما.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، سيواجه في خرجته المقبلة ضمن هذه البطولة منتخب الكونغو، بهدف تحقيق الفوز وضمان التأهل.