زفيزف يشرف على توزيع الشارات الدولية على الحكام الجزائريين

أشرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، أمس الأربعاء، على حفل توزيع الشارات الدولية لسنة 2023 على الحكام الجزائريين.

ونطمت اللجنة الفيدرالية للتحكيم هذا الحفل بمقر الفاف، بدالي ابراهيم، تحت اشراف جهيد زفيزف، وبحضور أعضاء المكتب الفيدرالي.

كما ثمّن رئيس الفاف، خلال مداخلته المجهودات المبذولة من الحكام الجزائريين، ومساعي هيئة التحكيم الجزائرية في تشبيب سلك الحكام.

وأكد جهيد زفيزف، استعداد الفاف لتوفير كل الدعم اللازم للحكام الجزائريين ضمن برنامج تظوير سلك التحكيم الجزائري.