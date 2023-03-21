زفيزف يعقد إجتماعا مع لاعبي الخضر والطاقم الفني

عقد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف، جهيد زفيزف، إجتماعا مع لاعبي المنتخب الوطني والطاقم الفني.

وحسب ماورد في بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، اليوم الإثنين، فإن الاجتماع بين زفيزف و لاعبي الخضر والطاقم الفني، عُقد أمس الإثنين، بعد وجبة العشاء.

وأوضح البيان، أن رئيس الفاف زفيزف، إستعرض خلال الاجتماع، مشاريع والأهداف المستقبلية لهيئته.

كما استغل رئيس الفاف زفيزف، هذا الاجتماع، للترحيب بالاعبين الجدد، وأشاد باختيارهم المنتخب الوطني.

وجدد زفيزف إشادته بالاعبين القدامى وإرتباطهم بالدفاع عن ألوان المنتخب الوطني.

وأكد رئيس الفاف جهيد زفيزف، على العمل لتطوير ظروف ووسائل العمل على عدة مستويات.

ومن جانبه، شدّد الناخب الوطني جمال بلماضي، على ضرورة الالتزام بقواعد العمل عدة جوانب للسماح للمجموعة بالتطور في ظروف ممتازة.