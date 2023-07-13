زفيزف يفشل في افتتاك عضوية المكتب التنفيذي للكاف

فشل رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، جهيد زفيزف، اليوم الخميس، في الفوز بمنصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”.

بعد أن خسر رئيس الفاف زفيزف، في التصويت أمام منافسه على العضوية، رئيس الإتحادية الليبية لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني، بـ38 صوتا مقابل 15 صوتا لزفيزف.

وذلك على هامش الجمعية العامة العادية للكاف المنعقدة، اليوم الخميس، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وتم تعيين الشلماني كعضو ثاني ممثل لمنطقة شمال إفريقيا، بعد رئيس الجامعة التونسية وديع الجريء الممثل الأول لمنطقة شمال إفريقيا.

فيما تتواجد كل من مصر والمغرب ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.