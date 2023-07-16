زفيزف يكشف أسباب استقالته من رئاسة الفاف

كشف جهيد زفيزف عن الأسباب الحقيقية وراء استقالته من رئاسة الفاف. خلال تصريحه عبر القناة الرئيس في “اليوتوب”.

وقال زفيزف، اليوم الأحد، عن خطوته “خطابي معلق بانتخاب عضوية الكاف في ابيدجان، دخلت الانتخابات. وتعلمون أن كسب العضوية في المكتب التنفيذي لـ “الكاف” كانت ضمن أبرز الأهداف التي كنا نصبو لها في إطار الإستراتيجية التي وضعنها”.

وأضاف جهيد زفيزف “أوضح من كل هذا المنبر أن قمنا بجميع المجهودات، واستعينا بجميع الوسائل بما يتوافق مع قيمنا وأخلاقنا لكن هذا لا يكفي”.

كما ختم زفيزف “أعلن عن استقالتي من منصب رئيس الفاف”.

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