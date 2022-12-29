زفيزف يكشف الموعد المرتقب لوصول أولى الوفود المشاركة في “الشان”

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، الموعد المرتقب لوصول أولى الوفود المشاركة في منافسة “شان” الجزائر 2022.

وصرح زفيزف، خلال حفل الكشف عن تميمة “الشان”: “بعض الوفود من المنتظر وصولها انطلاقا من يوم غد الجمعة”.

كما أضاف رئيس الفاف: “بعض المنتخبات أبدت رغبتها في الحضور مبكرا من أجل التأقلم مع الظروف المناخية”.

وفي الختام أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، أنه تم ضبط كل الأمور التنظيمية تحسبا لاستقبال ضيوف الجزائر.