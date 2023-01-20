زفيزف يكشف ردة فعل رئيس الكاف بعد زيارته الملاعب الجزائرية

كشف رئيس الفاف جهيد زفيزف الحوار الذي جرى بينه و بين رئيس الكاف ماوتسبيبي حول راية في الملالعب الجديدة في الجزائر.

وقال رئيس الفاف جهيد زفيزف للإذاعة الوطنية اليوم الجمعة “” موتسيبي وجد جزائر جديدة. و لم يجد آي فرق بين الجزائر و البلدان الأوروبية، يعتبر الجزائر قطب هام خاصة وانه زار كل المدن الجزائرية”

كما أضاف زفيزف “الملعب الوحيد الذي لم يخضع لتجربة هو ملعب نيلسون مانديلا، تفادينا المفاجأة. وأجرينا مباراة ودية فيه، كما أشكر وزير السكن سهل لنا أمور كثيرا، قمنا بتجريبه في المباراة الودية”.

وختم زفيزف “الكاف هيئة قارية و كل سنة يتبدل المسؤولين،لم يشهدوا إمكانيات من قبل مثل التي نمتلكها، في الجزائر، ونفس المسؤولين المتواجدين في الجزائر قد يتواجدوا في أروقة الكاف مستقبلا”.

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