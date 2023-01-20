زفيزف يكشف رد فعل بلماضي في قضية غويري
بقلم عزيز طالبي
كشف رئيس الفاف جهيد زفيزف اليوم الجمعة، عن ردة فعل الناخب الوطني جمال بلماضي في قضية أمين غويري التي اثارت جدلا واسعا.
وقال زفيزف في حديثه للإذاعة الوطنية :””لا أتكلم في شان قضية غويري. و في شهر مارس سنكشف كل شيء في هذا الشأن”.
كما أضاف رئيس الفاف “بلماضي لم يتكلم عنه بتاتا. الرجل يعمل تقنيا و لا يعطي أي أهمية في الحديث عن هذه الأمور، حاليا يتابع اللاعبين المحليين، و ما تنتجه البطولة الجزائرية”.
كما ختم زفيزف :” نحن نعمل و لا نتكلم كثيرا، نقوم بعملنا وفق واجبنا اتجاه الكرة الجزائرية. و بلماضي يواصل عمله بشكل جدي و مراقبة تامة للاعبين المحليين”.
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