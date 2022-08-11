زفيزف يلتقي إيتو خلال مشاركته في المؤتمر 44 للإتحاد الإفريقي بتنزانيا

إلتقى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” جهيد زفيزف برئيس اللإتحاد الكاميروني صامويل ايتو خلال مشاركته. في المؤتمر 44 للإتحاد الإفريقي لكرة القدم بتنزانيا.

وجرى حديث بين رئيس الفاف جهيد زفيزف و ايتو بعد أشغال المؤتمر، كما تبادل الطرفان حديثهما الخاص.

يذكر. أن الصراع كان قائما بين الرئيس الأسبق لـ “الفاف” شرف الدين عمارة وايتو بسبب الظلم الذي تعرّض له المنتخب الوطني خلال المباراة الشهيرة أمام الكاميرون التي كان بطلها الحكم غاساما.

كما أن لقاء أمس يعتبر الأول لزفيزف مع إيتو بعدما عيّن رئيسا لـ “الفاف”.

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