زفيزف يلتقي بلماضي وبوقرة ورمان وهذا ما دار بينهم

إلتقى أمس الثلاثاء، رئيس الفاف، جهيد زفيزف، بالناخب الوطني الأول والمحلي، وأقل من 17 سنة، جمال بلماضي ومجيد بوقرة، وأرزقي رمان.

وحسب بيان الفاف اليوم الأربعاء، عبر موقعها الرسمي، فإن اللقاء جرى بمركز الوطني بسيدي موسى، والذي تم قبل التوجه لحضور الطبعة الخمسين من كأس الجزائر العسكرية.

وتم في هذا اللقاء، التركيز على التربصات القادمة للمنتخبان الأول والمحلي، التي تصادف تواريخ الفيفا، سواء التربص القادم للمنتخب الأول بتاريخ 14 لغاية 20 نوفمبر.

وكذلك تحضيرات المنتخب المحلي لكأس إفريقيا للمحليين، والتي ستحتضنها الجزائر مطلع العام المقبل.