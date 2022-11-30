زفيزف يناقش ملف تحضيرات الشان في اجتماع المكتب الفيدرالي للفاف

عقد المكتب الفيدرالي للفاف، اليوم الأربعاء، اجتماعه الشهري، برئاسة جهيد زفيزف، بالمركز التقني لسيدي موسى.

وكشفت الفاف عبر موقعها الرسمي، أن أبرز الملفات التي تم مناقشتها خلال هذا الاجتماع، تتعلق بالتحضيرات الخاصة بمنافسة “الشان”.

كما تلقى رئيس الفاف جهيد زفيزف، شروحات مفصلة من رئيس اللجنة المنظمة رشيد اوكالي، عن مدى تقدم التحضيرات الخاصة بهذه البطولة.

وأبدى جهيد زفيزف، وأعضاء المكتب الفيدرالي دعمهم الكامل للجنة المنظمة للشان، بهدف انجاح هذه البطولة المقرر انطلاقها شهر جانفي بالجزائر.