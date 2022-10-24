زفيزف ينصب أعضاء اللجنة الفيدرالية للتحكيم

أشرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، امس الاحد، على تنصيب أعضاء اللجنة الفيدرالية للتحكيم.

وحضر هذا التنصيب، إلى جانب رئيس الفاف زفيزف، كل من جمال حيمودي، نائب رئيس لجنة التحكيم، رسيد مجيبة المدير الفني للتحكيم، وليم شونغ، مدير تطوير التحكيم.

كما استغل رئيس الفاف، هذه المناسبة للتذكير بالتزامات المكتب الفيدرالي، من اجل تطوير هيئة التحكيم، مؤكدا استعداده لتوفير الوسائل اللازمة لضمان ذلك.

وضمت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التي تم تنصيبها 12 عضوا، بالإضافة لـ10 أعضاء في مديرية التطوير والتكوين، وسبعة أعضاء آخرين مكلفين بالتحضير البدني للحكام.