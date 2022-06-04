زقومي: “وفرنا كل الظروف لاستقبال أنصار الخضر في مواجهة أوغندا”
كشف مستشار المدير العام لمدير مركب محمد بوضياف، محمد زقومي،عن العمل الذي تقوم به إدارة المركب لتوفير سُبل الراحة للمناصرين بالملعب.
وصرح اليوم السبت. محمد زقومي لقناة النهار:”إدارة المركب تملك خبرة في تسيير هذا النوع من المقابلات”.
وأضاف زقومي:”هذه المقابلة من نوع خاص كونها الأولى من نوعها التي تباع فيها التذاكر عبر الأنترنت”.
وأردف المتحدث:”وضعنا الأنصار في أريحية وخصصنا أماكن للعائلات، طريقة بيع التذاكر جرت عبر المنصة الإلكترونية ولن تباع أي تذكرة على الأكشاك”.
وأكد زقومي:”أرضية الميدان في حالة جيدة، أتمنى أن تنال إعجاب الناخب الوطني بلماضي واللاعبين”.
وأوضح ذات المتحدث:”مصالح الأمن تواجدت منذ 3 أيام بالملعب، كذلك أعوان الكشافة تتواجد بالملعب لمرافقة العائلات”.
وختم مستشار المدير العام لمدير مركب محمد بوضياف، أن عملية الدخول لملعب 5 جويلية ستبدأ على الساعة الـ15.00 مساءً.